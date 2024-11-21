Şirinköy sahası yenileniyor

DENİZLİ'NİN Merkezefendi ilçesinde amatör futbol için büyük öneme sahip Şirinköy Futbol Sahası'nda zemin ve tel örgü yenileme çalışmaları başladı. 117x83 metre ölçülerindeki sahanın FIFA standartlarında sentetik çim zemin ve saha çevresindeki tel örgülerin değişimini kapsayan bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını Gençlik Spor İl Müdürü Ömer İlman yerinde inceledi. Tesiste yapılacak çalışmaların 2024 yılı sonunda tamamlanarak yenilenen yüzüyle amatörlerin hizmetine gireceği kaydedildi. Sözleşme bedelinin 6 milyon 629 bin TL + KDV olduğu açıklanırken İlman, sporda başarının disiplinli bir çalışmayla ve çalışmaların yapılabileceği modern tesislerle mümkün olduğunu ifade etti.