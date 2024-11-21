Trabzon’a kralı geliyor

TRABZONSPOR, devre arası transfer döneminde sol kanat sorununu çözmek için kolları sıvadı. Yönetim, Katar ekibi Al Rayyan'dan eski oyuncusu Trezeguet'yi geri almak için görüşmelerini sürdürüyor. Ancak, Al Rayyan'ın bu transferde zorluk çıkarma ihtimaline karşı Trabzonspor yönetimi farklı seçenekleri de değerlendiriyor. Trabzonspor'un radarındaki bir diğer isim ise, daha önce Süper Lig'de Adana Demirspor forması giyen Arjantinli futbolcu Matias Vargas.

SKORER YÖNÜ ÇOK KUVVETLİ

Şu anda Çin Süper Ligi ekiplerinden Shanghai Port'ta forma giyen Vargas'ın sözleşmesi gelecek ay sona eriyor. Bu durum, oyuncunun transferini daha cazip hale getiriyor. 27 yaşındaki futbolcu, bu sezon Shanghai Port formasıyla çıktığı 35 maçta 15 gol ve 14 asist kaydederek dikkatleri çekti.