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Bucaspor 1928 evinde kral

Sarı-lacivertliler taraftarı önünde çıktığı 6 maçta 5 galibiyet, 1 de beraberlik aldı.

DOĞANCAN BİNGÖL
Bucaspor 1928 evinde kral
NESİNE 2. Lig Kırmızı Grup'ta zirve mücadelesi veren Bucaspor 1928, bu sene iç sahada gösterdiği performansla iddialı bir grafik ortaya koyuyor. Sezona ekonomik sıkıntılarla başlasa da zirvenin en önemli adayı olarak gösterilen Fırtına, bu sene taraftarı önünde çıktığı 6 müsabakada 5 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Henüz yenilgisi olmayan sarı-lacivertli ekip, 16 puan toplarken, bu anlamda ligin zirvesinde bulunan 68 Aksaray ile aynı puanda 2. sırada bulunuyor. Ayrıca sarı-lacivertliler, evinde 13 gol atarken, kalesinde ise 7 gol gördü. Bu hafta Cemil Şeboy Stadı'nda Vanspor FK'yı ağırlayacak Buca, bu iddialı tabloyu sürdürmeyi hedefliyor.
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