Galatasaray kafilesi Bodrum’a geldi

Galatasaray, Süper Lig'in 13.haftasında konuk olacağı Bodrum FK maçı için İstanbul'dan uçakla kente geldi.
Taraftarların da yoğun ilgi gösterdiği sarı-kırmızılı kafile, konaklayacağı otele gitmek üzere otobüsle Milas-Bodrum Havalimanı'ndan ayrıldı.
OSIMHEN'E YOĞUN İLGİ
Galatasaraylı oyuncu Victor Osimhen kendisine yoğun ilgi gösteren taraflara üçlü çektirirken, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da taraftarları selamladı.
Grey Beton Bodrum Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek.