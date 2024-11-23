100. yılında hedef şampiyonluk

Basketbola 20 yıl aradan sonra yeniden yatırım yapan Göztepe, Türkiye Basketbol 2'nci Ligi'nde gözünü zirveye dikti. Sarı-kırmızılılar, ligde ilk 4 haftayı 2 galibiyetle 4. sırada tamamlarken, başantrenör Şahin Ateşdağlı, sarı-kırmızılı kulübü 100'üncü yılında hedefledikleri Türkiye Basketbol Ligi'ne çıkaracaklarını söyledi. Başkan Atakan Atalar, yönetim kurulu ve İdari Menajer Ali Benli ile organizasyonun başarıya ulaşması için 4 aydır büyük çaba harcandığını ifade eden Ateşdağlı, "Heyecanımız çok yüksek. Şu an emekleme safhasından yürümeye geçen bir çocuk gibiyiz" dedi.

"BAŞARACAĞIMIZA İNANCIM TAM"

Göztepe Başantrenörü Şahin Ateşdağlı şöyle devam etti: "Ama bilinmeli ki yarın herkesten hızlı koşuyor olacağız. Hedefimiz ligi en üstte bitirmek ve bunun için her olanağa sahibiz. Tek bir şey için çok üzgünüm. Bu yolda böylesine candan ve fedakarca bizim yanımızda olan taraftarımız önünde kaybetme lüksümüz yok. Bunun bir daha olmayacağının sözünü takımım ve kendim adına veriyorum. Oynadığımız 2 maç sonunda oyuncularımız ve taraftarımızın sinerjisi daha da oturdu. Hedefimiz belli. Başaracağımıza inancınız tam."