Aydın BŞB evinde Aras Kargo dışarıda

Voleybol Sultanlar Ligi'nde Ege'yi temsil eden Aydın BŞB ve Aras Kargo bugün birbirinden zorlu maçlara çıkıyor. Aydın Büyükşehir Belediyespor bugün evinde Başkent temsilcisi Zerenspor'la karşı karşıya gelecek. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Maçın bilet fiyatı 200 TL olarak belirlendi. Geçen hafta deplasmanda Aras Kargo'yu 2-0 geriden gelip 3-2 mağlup eden Aydın ekibi oynadığı 9 maçta 4 galibiyetle 10. sırada yer alıyor. Ankara temsilcisi Zerenspor ise Sultanlar Ligi'nde 5 galibiyetle 8'inci basamakta bulunuyor.

ARAS KARGO ÇIKIŞ ARIYOR

Düşme hattının bir basamak üstünde yer alan Aras Kargo ise İstanbul deplasmanında saat 15.30'da Türk Hava Yolları ile karşılaşacak. Ligde 9 maçta tek galibiyet alan İzmir temsilcisi 6 puanla 12. sırada konumlanırken, 6. sıradaki Türk Hava Yolları ise şimdiye kadar ligde 6 galibiyet aldı.