Bodrum FK - Galatasaray | CANLI ANLATIM

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Bodrum FK ile karşılaşıyor. Grey Beton Bodrum Stadı'ndaki maç, saat 19.00'da başladı. Müsabakayı hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetiyor. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Onur Özütoprak oturuyor.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Süper Lig'de yoluna namağlup devam eden sarı-kırmızılı ekip, çıktığı 11 maçta 10 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı. "Cimbom", topladığı 31 puanla 13. haftaya liderlik koltuğunda girdi. Bodrum FK ise çıktığı 12 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı. Yeşil-beyazlılar, puan tablosunda 11 puanla 16. sırada yer alıyor.

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İLK 11'LER

Bodrum FK: Gökhan, Üzeyir, Celustka, Ajeti, Ege, Fredy, Taylan, Dimitrov, Gökdeniz, Samet, Puscas.

Galatasaray: Muslera, Kaan, Metehan, Abdülkerim, Barış Alper, Torreira, Sara, Yunus, Sallai, Mertens, Osimhen.

BODRUM FK İLE İLK RANDEVU

Galatasaray, tarihinde ilk kez Süper Lig'de Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak. Sipay Bodrum FK, geçen sezon Trendyol 1. Lig play-off finalinde Sakaryaspor'u mağlup ederek tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkmıştı.

ICARDI VE JAKOBS SAKAT

Sarı-kırmızılı ekipte Arjantinli yıldız Mauro Icardi ile Senegalli Ismail Jakobs, sakatlık sebebiyle müsabakada forma giyemeyecek. UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasındaki Tottenham maçında ön çapraz bağı kopan Mauro Icardi ile aşil tendonundan sakatlık yaşayan Ismail Jakobs, oynanacak Sipay Bodrum FK maçında görev alamayacak. Galatasaray'da Mauro Icardi'nin yokluğunda gözler Victor Osimhen'in üzerinde olacak. Transfer döneminde İtalya ekibi Napoli'den kiralanan Nijeryalı santrfor, bu sezon çıktığı 9 maçta 8 gol atarak dikkati üzerine çekti.

SANCHEZ'İN CEZASI GALATASARAY'I KORKUTUYOR

Ligin 12. haftasındaki Samsunspor maçında sarı kart görerek karşılaşmada cezalı duruma düşen Kolombiyalı Davinson Sanchez, yokluğuyla sarı-kırmızılıları korkutuyor. Bu sezon savunmadaki başarılı performansıyla dikkati çeken Kolombiyalı stoper, takımının galibiyetlerinde önemli rol oynadı. Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon Sanchez'in oynamadığı maçlarda Beşiktaş 5-0, Young Boys'a da 3-2 ve 1-0 mağlup olmuştu. Galatasaray, ayrıca ligdeki tek puan kaybını da 7. haftada Sanchez'in oynamadığı Kasımpaşa maçında yaşamıştı.

CİMBOM KAZANIRSA BİR İLK OLACAK

Galatasaray, maçı kazanırsa önemli bir ilke imza atacak.Sarı-kırmızılı ekip, Sipay Bodrum FK karşısında kazanması halinde lig tarihinde ilk 12 maçta en fazla galibiyet alan takım konumuna gelecek.

DEPLASMAN REKORUNU GELİŞTİRMEYE ÇALIŞACAK

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, karşılaşmada deplasmanda seri galibiyet rekorunu geliştirmeye çalışacak. Sarı-kırmızılı ekip, 9. haftada Antalyaspor karşılaşmasını 3-0 kazanarak 13 maçlık en uzun deplasman serisi rekoruna ulaşmıştı. "Cimbom" karşılaşmada bu rekorunu geliştirmeye çalışacak.

ASLAN, LİGİN EN FAZLA GOL ATAN TAKIMI

Galatasaray, 11 maçta attığı 32 golle Süper Lig'in en golcü takımı konumunda bulunuyor. Ligde Adana Demirspor ile Çaykur Rizespor'a 5'er, Kasımpaşa, Gaziantep FK, Fenerbahçe, Onvo Antalyaspor ile Samsunspor'a 3'er, Atakaş Hatayspor, TÜMOSAN Konyaspor ile Beşiktaş'a 2'şer ve Alanyaspor'a da 1 gol atan sarı-kırmızılı ekip, ligin en golcü takımı ünvanına sahip.