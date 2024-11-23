F.Bahçe’nin rakibi Kayseri

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe bugün Bellona Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak. RHG Enertürk Enerji Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Samet Çiçek ve Murat Altan yardımcı hakem olarak görev alacak. Ligde oynadığı 11 karşılaşmada 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle 26 puan toplayan sarı-lacivertli ekip, lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde 2. sırada bulunuyor. Jose Mourinho'nun ekibinde Bellona Kayserispor maçı öncesinde 2 eksik bulunuyor. Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde ve Çağlar Söyüncü, yarınki maçta forma giyemeyecek. İyileşen ve takımla çalışmalara başlayan İrfan Can Kahveci ve Cengiz Ünder ise oynayabilecek durumda. İki takım arasında daha önce bu kulvarda oynanan 46 maçta sarı-lacivertlilerin 29'a 8 üstünlüğü bulunuyor. İki ekip arasındaki 9 karşılaşma ise eşitlikle tamamlandı.