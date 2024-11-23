Göztepe’nin milli gururları

Ülkemizin olimpiyat madalyalı ilk ve tek cimnastikçisi Ferhat Arıcan ve Türkiye şampiyonu Coşkun Boncuk yöneticiliğinde yepyeni bir vizyon kazanan Göztepe Cimnastik'te milli gurur yaşanıyor. Sarı-kırmızılı kulübün minik sporcuları Zehra Çiçek, Adasu Aysu ve Bahar Badem ilk kez milli mayoyu giymenin heyecanını yaşıyor. Üç sporcu, 23-25 Kasım'da İstanbul'da yapılacak 3. Aerobik Cimnastik Balkan Şampiyonası'nda 9-11 yaş kategorisinde ay-yıldızlı mayolarıyla podyuma çıkacak ve Göztepe Cimnastik tarihinin altyapıdaki ilk uluslararası madalyalarını kazanmaya çalışacak. Arıcan-Boncuk ikilisi minik sporculara başarılar dileyerek kulübün hedefleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"KÜRSÜYE ÇIKACAĞIZ"

İki spor adamı, "Göztepe Cimnastik, spor okulu öğrenci sayısını ve lisanslı sporcu sayısını hızla yükseltiyor. Üste üste kazanılan madalya ve kupalar da doğru eğitim, doğru ekip, doğru ekipman ve doğru iletişim felsefemizi destekliyor. 1. yılımızda Milli Takım'a üç cimnastikçi vermemizin gururu içindeyiz. Balkan Şampiyonası'nda da kürsüye çıkıp gücümüzü kanıtlamak istiyoruz" dedi.