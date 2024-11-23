G.Saray Bodrumspor’u evinde mağlup etti

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Bodrum FK'yı 1-0 mağlup etti.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golü, 54. dakikada Michy Batshuayi kaydetti.

LİG TARİHİNİN EN İYİ BAŞLANGIÇ REKORUNU KIRDI!

Galatasaray, Bodrum FK'yı 1-0 yenerek 12 maçta 34 puana ulaştı ve Süper Lig tarihinin en iyi başlangıcını gerçekleştirdi.

Bu karşılaşmayla birlikte Galatasaray, Süper Lig'de 34 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü. Bodrum FK ise 11 puanda kaldı.

Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, Eyüpspor'u sahasında ağırlayacak, Bodrum FK ise Samsunspor deplasmanına konuk olacak.