KSK’de yeni kriz

Karşıyaka Spor Kulübü'nün yarışmacı takımları saha içinde başarılı bir mücadele sürdürürken, kurumsal olarak sıkıntı günler yaşıyor. Yeşilkırmızılı kulübün, e-tebligat sisteminin kapandığı öğrenildi. 7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nuna göre kamu kuruluşları, federasyonlar ve mahkemelerden gelen tebligatların geldiği sistemin kapalı olduğu öğrenildi. Yeşil-kırmızılı kulüpte mevut yönetimin, bu hizmeti veren firmaya 160 bin TL hosting (Web sitesi veya web uygulamalarının internette yayınlayabilmesini sağlayan online hizmet) bedeli borcu olduğundan e-tebligat sisteminin yaklaşık 3 haftadır kapalı olduğu öğrenildi. Bu sistemi kapalı olmasından dolayı tebligatlara ulaşamamasından dolayı kulübün önemli sıkıntılar yaşayabileceği gündeme geldi.

KEREM COPCU DEVREYE GİRDİ

Karşıyaka Spor Kulübü'nde geçmiş yıllarda e-tebligatın hosting hizmetini eski yöneticilerden Kerem Copcu'nun veriyordu. Yeşil-kırmızılı kulüpte basketbol şube başkanlığı yapan aktif yönetici olmadığı dönemlerde de ücretsiz olarak kulübün yazılım işleriyle ilgilenen Kerem Copcu'nun sorunu çözmek için devreye girdiği öğrenildi. 112 yıllık kulüp için çok önemli olan e-tebligat sisteminin tekrar aktif hale gelmesi için çalışmalar başladı.