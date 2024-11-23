Manisa FK, seri peşinde

Trendyol Birinci Lig'de milli ara öncesi evinde Erzurumspor'u 2-0 yenerek rakibini liderlik koltuğundan indiren ve 3 maçlık mağlubiyet serisini sonlandıran Manisa Futbol Kulübü, 13'üncü hafta müsabakasında bugün deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak. Ankara Aktepe Stadı'nda oynanacak mücadelenin başlama düdüğü saat 13.30'da çalacak. Zorlu müsabakada Furkan Aksuoğlu yönetecek. Aksuoğlu'nun yardımcıları ise Selahattin Altay ve Serdar Soydan. Bu karşılaşma öncesinde 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi alan Manisa ekibi, 17 puanla 10. sırada yer alıyor. Başkent temsilcisi ise 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 15 puanla 14. sırada bulunuyor. Konuk Manisa FK'da kart cezalıları defans oyuncusu Philip Awuku ile orta saha Armin Hodzic ve sakatlığı bulunan Yusuf Talum forma giyemeyecek.