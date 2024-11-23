Trezeguet zora girdi

Sezon başından bu yana istediği sonuçları alamayan ve devre arasında kadrosunu büyük oranda takviye etmesi beklenen Trabzonspor'a kötü haber geldi. Bordo-mavililerde teknik direktör Şenol Güneş'in sol kanattaki problemi Mısırlı yıldızla çözmeyi düşündüğü ancak eylül ayında Al Rayyan'a kiralanan Trezeguet'nin geri dönüşünün hiç kolay olmadığı kaydedildi. Deneyimli çalıştırıcının oyuncuyla bizzat görüşme yapıp, kendisine ihtiyacı olduğunu söylediği aktarılırken, Mısırlı yıldızın erken dönüşe soğuk bakmamasına ek olarak Katar ekibinin başarılı oyuncuyu ocak ayında gönderme fikrini olumsuz karşıladığı öğrenildi. Kurmayların, Katar ekibinin yetkilileriyle bu sorunu çözmeye çalıştığı ifade edildi.