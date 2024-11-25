Bodrum FK’nın hakem isyanı

G.SARAY'A sahasında 1-0 mağlup olan Bodrum FK'da kötü gidişat sürerken teknik heyette ve yönetimden hakeme isyan vardı. Teknik direktör Volkan Demirel'in, "Bugün 11-10 gözükse de 4. hakemi saymıyorum. 14'e-10 oynadık. O yüzden Galatasaray takımını tebrik ediyorum. Ben Futbol Federasyonu Başkanımızdan da MHK Başkanımızdan da lütfen futbolu futbolu bilenlerin yönetmesini rica ediyorum. Yazık günah, biz burada emek harcadık. Bu çocuklar burada bugün hiç olmazsa 11-11 mücadele etselerdi yine yenilselerdi. Ben yine tebrik ederdim ama bugün haksız demiyorum kırmızı kartı ama taç pozisyonundaki olay tamamen hakemlerin bugünkü niyetini bana belli etmiştir" sözleri dikkat çekerken Bodrum FK Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Onur Talay, ise "Hem iç saha maçlarımızda hem dış saha maçlarımızda, maalesef tüm takdir hakları rakiplerimizin lehine kullanılıyor" diyerek şu ifadeleri kullandı:

'CANIMIZ YANIYOR'

"Özellikle takdir hakları noktasında 12-13 haftadır ciddi bir sıkıntı yaşıyoruz. Hakem arkadaşlarımızın işi de çok zor, mümkün olduğu kadar adaletli bir şekilde yönetim gösterme gayreti içerisindeler. Takdir edersiniz ki kamuoyunun takdirine bırakıyorum bunu, maçları tekrar izlediğimizde özellikle takdir hakları noktasında ciddi canımız yanıyor. Ve bu noktada ilgili arkadaşlarımız, ilgili federasyondaki kişiler, eminim ki daha adaletli bir yönetim gösterilmesi noktasında adımları atacaklardır diye umut ediyorum."