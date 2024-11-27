Bodrum’da 1 numara harekatı

Trendyol Süper Lig'de ateş hattından kurtulamayan Bodrum FK'da yeniden kaleci değişikliği gündeme geldi. Yeşil-beyazlı ekibin sezon başında kalesini koruyan Diogo Sousa, teknik direktörlük koltuğunu İsmet Taşdemir'in Volkan Demirel'e bırakması üzerine yedeğe çekilmişti. Deneyimli çalıştırıcı Volkan Demirel, ilk icraat olarak Gökhan Akkan'ı 11'e monte ederek eldivenleri Gökhan'a vermişti. Son olarak oynanan Galatasaray müsabakasında sakatlık yaşayan Gökhan yerine kaleye geçen Diogo Sousa, teknik ekipten tam not almayı başardı.

KRİTİK KURTARIŞLAR

Karşılaşmanın 30. dakikasından sonra kaleye geçen Portekizli file bekçisi yaptığı kritik müdahalelerle kalesinde gördüğü tek gole rağmen farkın açılmasını önledi. Sakatlığının ciddiyeti henüz belli olmayan Gökhan'ın bir süre yedek kulübesinde oturabileceği ve Diogo'nun tekrar 11'e dönebileceği öğrenildi.

KIRMIZI KART PROBLEMİ

Galatasaray'a 1-0 yenilerek galibiyet hasretini 6 maça çıkaran Bodrum FK, son maçlarda gördüğü kırmızı kartlarla rakiplerine avantaj sağladı. Yeşil-beyazlılar galip gelemediği son 6 maçın 3'ünde 1 kişi eksik kaldı. İlk olarak Kasımpaşa deplasmanında Seferi oyundan atılırken, Alanyaspor karşılaşmasında da Musah Muhammed kırmızı gördü. Son G.Saray maçında da henüz 45. dakikada genç Ege kızarırken Muğla ekibi yine 10 kişi maçı tamamlamak zorunda kaldı.