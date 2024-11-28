Kartkolik Manisa FK

Trendyol 1. Lig'de son 4 maçta 3 deplasmana gidecek Manisa FK, en hırçın takımlar arasında yer aldı. Siyah-beyazlılar ligin en çok kart gören 2. takımı durumuna düştü. Ege temsilcisi, 34 sarı, 3 kırmızı kartla Fair-Play tablosunda sondan ikinci sırada yer alıyor. Ligin en kartkolik takımı ise 37 sarı, 5 kırmızı kartla Sakaryaspor oldu. Son olarak 4-0 kaybedilen Ankara Keçiörengücü FK karşılaşmasında 10 kişi kalan siyah-beyazlılar, 1-0 kaybettiği Iğdır FK ve 2-1 galip geldiği Kocaelispor karşılaşmasında da kırmızı kartla cezalandırıldı. Kocaelispor müsabakasında Mamadou Cissokho, Iğdır FK mücadelesinde Phillip Awuku ve Ankara Keçiörengücü karşısında Kaan Kadir Yurdakul, rakiplerine sert müdahalelerde bulunup siyah-beyazlıların 10 kişi kalmasına sebebiyet verdi.

EN HIRÇIN AUWUKU OLDU

Manisa temsilcisinin en hırçın futbolcusu 4 sarı,1 kırmızı kart gören Awuku oldu. Ganalı stoper, gördüğü kart cezaları sebebiyle 4 maçtır formaya uzak kaldı. Teknik Direktör Çağdaş Çavuş'un cezasını tamamlayan 24 yaşındaki futbolcuya Amed Sportif deplasmanında görev vermesi bekleniyor.