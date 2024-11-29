Aras Kargo’nun rakibi Nilüfer

Sultanlar Ligi'nde düşme hattının 1 basamak üstünde yer alan Aras Kargo bugün evinde düşme potasında yer alan Nilüfer Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak 11'inci hafta mücadelesi saat 14.00'te başlayacak. Son 4 maçını kaybeden İzmir temsilcisi kendisi gibi 1 galibiyeti bulunan Bursa ekibini yenerek moral bulmayı hedefliyor. Öte yandan İzmir ekibi dış transferde Kuzeyboru'dan Büşra Güneş ile sözleşme imzaladı. 27 yaşındaki voleybolcu THY, Adam Voleybol, PTT, Çukurova'da da görev yaptı.