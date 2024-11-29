Aydın’a modern tesisler geliyor

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü öncülüğünde Aydın'da iki önemli proje hayata geçiriliyor. Yenipazar'da inşa edilen Motor Sporları Merkezi ve ADÜ Binali Yıldırım Stadı'nda başlatılan yenileme çalışmalarıyla kent modern spor tesislerine kavuşacak. Yenipazar Motor Sporları Merkezi, 8 hektarlık arazi üzerine kurulu pisti, 250 kişilik tribünü ve gözlem merkeziyle motor sporlarına ilgi duyanları bir araya getirecek. Toplam maliyeti 3 milyon TL olan merkez bir ay içinde tamamlanacak. ADÜ Binali Yıldırım Stadı'nda da yaklaşık 36 milyon TL'lik bir bütçeyle yenileme çalışmaları başladı.

YEPYENİ BİR GÖRÜNÜM

Projede mevcut tribünün altındaki soyunma odaları tadilat edilecek, protokol ve basın alanları oluşturulacak. Doğal çim saha ve tartan pist yenilenecek, aydınlatma sistemi kurulacak. Ayrıca 576 kişilik yeni bir tribün inşa edilecek, yeni soyunma odaları yapılacak ve çim saha için modern bir sulama sistemi kurulacak.