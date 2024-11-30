Aras Kargo doludizgin

Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Aras Kargo, evinde konuk ettiği Nilüfer Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. Ligde bir türlü çıkışa geçemeyen İzmir ekibi, ilk sette başa baş giden müsabakadan 25-22 galip ayrılarak durumu 1-0'a getirdi. İlk sette alınan bu sonuçla Bursa ekibi oyundan düşerken, 2. sette İzmir temsilcisi baskıyı arttırınca 25-16 ile durumu 2-0 yaptı. Bursa temsilcisi, baskıyı arttırsa da Aras Kargo, 25-19 ile 3. seti de kazanarak müsabakadan galip ayrıldı. Bu sonuçla 4 maçın ardından galip gelen İzmir temsilcisi, 11. sırada konumlanırken, ligdeki 2. galibiyetini almış oldu. Aras Kargo, gelecek hafta Sigorta Shop ile gurbette kozlarını paylaşacak.

FİLEDE EGELİLER PARKEYE ÇIKIYOR

Sultanlar Ligi'nde son olarak evinde Zerenspor'a 3-1 mağlup olan Aydın Büyükşehir Belediyespor bugün deplasmanda son sırada yer alan Sarıyer Belediyespor'la karşılaşacak. Bahçeköy Orman Fakültesi Spor Salonu'nda oynanacak 11'inci hafta mücadelesi saat 18.30'da başlayacak. Müsabaka TRT Spor Yıldız'dan naklen yayımlanacak. Ligde 10 maçta 4 galibiyet alan Aydın temsilcisi 10'uncu sırada yer alırken, galibiyeti bulunmayan Sarıyer ekibi 14'üncü basamaktan kurtulamadı. SMS Grup Efeler Ligi'nde mücadele eden İzmir ekibi Altekma ise deplasmanda Spor Toto'ya konuk olacak. TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşmada saat 18.00'de başlayacak.