KSK’de Akçay’ın imha planı hazır

Nesine 3. Lig 1. Grup'ta yarın 22 puanla 3. sırada yer alan Silifke Belediyespor'u konuk edecek zirve takipçisi Karşıyaka, zorlu maça özel olarak hazırlanıyor. Kendisini 4 puan geriden takip eden Silifke karşılaşması öncesi teknik direktör Mustafa Reşit Akçay, "Rakibi önemsiyoruz. İç sahadakinden farklı olarak, deplasmanda daha gerçekçi, hızlı oynamaya çalışan bir taktik benimseyeceğiz. Sonucunu maçtan sonra göreceğiz" diye konuştu. Sakatlığı nedeniyle son 2 maçı kaçıran forvet İshak Kurt'un Silifke maçı kafilesine de alınmadığı öğrenildi. Teknik Direktör Akçay'ın takımın diğer forveti Yasin Ozan'ı ilk 11'e hazırladığı ifade edildi. Kadro dışı kalan Hakan Barış'ın da affedilmesinin gündemde olmadığı gelen bilgiler arasında.