Manisa Basket lidere teslim

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 8. haftanın açılış maçında son sıradan kurtulmak isteyen Manisa Basket, lider Tofaş'ı konuk etti. Maccabi'de umduğunu bulamayan Saban Lee'nin dönüşüyle güçlenen ev sahibi, ilk bölümü pota altından bulduğu sayılarla 9-2 önde geçti. Konuk ekip farkı çabuk eritti ve ilk periyot 23-25 Tofaş'ın üstünlüğüyle sona erdi. İkinci çeyrekte iki taraf da birbirine kolay sayı şansı vermedi. Zaman zaman tansiyonun yükseldiği maçta öne geçein Ege ekibi devreye 44-42 önde gitti.

LEE VE PICKETT DEVREDE

Üçüncü çeyrek hızlı hücumlarla başladı. Saban Lee ve Pickett'ın sayılarıyla farkı açan Manisa son periyota 68-59'luk skorla önde girdi. Dördüncü çeyrekte Manisa hücumda bocaladı. Top paylaşımında yapılan hataları Tofaş iyi değerlendirdi. Farkı eriten konuk ekip son hücumda sayı bulamayınca normal süre 89-89 bitti. Uzatmanın başında Manisa öne geçse de Tofaş yine yetişti ve 98-98'lik skorla ikinci uzatmaya gidildi. Bu bölümde bir ara 5 sayı farkla geriye düşen Manisa, Lee ve Besson ile skoru dengeledi. Lee'nin son hücumda üç sayı denemesi kaçınca son saniyede Reed'in üçlüğünde isabeti bulan Tofaş maçı 106-109 kazandı.