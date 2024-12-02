Aliağa direnemedi

NESİNE 3. Lig 3. Grup'ta oynadığı 12 maçta bileği bükülmeyen Aliağa FK evinde ağırladığı Bayburt Özel İdare Spor'la 2-2 berabere kaldı. Berk Ali 13'üncü dakikada attığı golle Aliağa'yı öne geçirirken, 30'uncu dakikada konuk takım Doğukan'ın kendi ağlarını havalandırmasıyla beraberliği yakaladı: 1-1. Ev sahibi Aliağa FK, mücadelenin 33'üncü dakikasında Mehmet Fuat ile bir kez daha öne geçti: 2-1. Bayburt temsilcisi 68'inci dakikada Ali Burak'ın golüyle beraberliği yakaladı. Aliağa FK bu sonuçla 21 puana yükseldi ve namağlup unvanını korudu.