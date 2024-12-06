Aslan’dan Sane sürprizi

Süper Lig'in lideri Galatasaray devre arasında hem kanatta, hem de forvetin değişik mevkilerinde forma giyebilecek oyuncular için arayışlarına hız verdi. Brezilya'da Fluminense forması giyen Jhon Arias ilk hedef olarak öne çıkarken, yönetim sürpriz bir isme daha yöneldi. Sarı-kırmızılıların, Bayern Mürnih forması giyen 28 yaşındaki yıldız sağ kanat oyuncusu Leroy Sane için temaslara başladığı iddia edildi. Aslan, sözleşmesi sona erecek olan Alman futbolcu için hem kulübü, hem de menajeri ile bağlantıya geçti. Münih ekibinin yetkilileri transfere sıcak bakarken, Sane'nin temsilcisi ise önceliklerinin İngiltere Premier Lig olduğunu ifade etti.

KUPA CANAVARI

Kariyer başarılarla dolu olan 28 yaşındaki Sane, şu an forma giydiği Bayern Münih ve İngiltere'de M.City ile toplam 14 kupa kazanma başarısını gösterdi. Sol kanatta da forma giyen futbolcu, on numara da görev yapabiliyor.

DEĞERİ 60 MİLYON EURO

Ancak sezon başında Napoli'den Vistor Osimhen'i takıma kazandıran sarı-kırmızılı yönetim, Sane için de tüm şartları zorlayacak. Osimhen'in transferin ardından piyasa değeri 60 milyon Euro olarak kabul edilen Sane'nin ocak ayında Aslan'a imza atması sürpriz sayılmayacak. Almanya'da Schalke altyapısında yetişen ve burada profesyonel olan Sane, İngiltere'de Manchester City'de de forma giymişti.

MUSLERA'NIN YANINA ALTAY

Fernando Muslera'nın 14 yıllık Galatasaray kariyerini sezon sonunda bitirmesi beklenirken Galatasaray, sürpriz bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Sarıkırmızılılar, 2023 yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Manchester United'ın yolunu tutan Altay Bayındır'ı kadroya katmayı düşünüyor. Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir TV programında "Galatasaray'ın stadından çok etkilenmiştim" sözleriyle sarı-kırmızılılara yeşil ışık yakan milli kaleci, Manchester United'da Onana'nın arkasında yedek kalmaktan bıkmış durumda. Transfer önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.