Göz-Göz zirvede

Trendyol Süper Lig'de 21 puanla 6. sırada Avrupa Kupaları'na katılmayı hedefleyen Göztepe, futbolcularından aldığı gol katkısı ile zirveye yerleşti. Sarı-kırmızılıların 13 maçta attığı 24 golü de 13 farklı oyuncu kaydetti. Göz-Göz, bu istatistiklerde zirveye çıkarak Süper Lig'in devlerini solladı. İzmir ekibinin ardından ikinci sırada 12 farklı oyuncusundan skor katkısı alan Galatasaray ve 11 futbolcuyla Fenerbahçe sıralandı. Brezilyalı futbolcu Romulo Cardoso 5 kez fileleri havalandırıp, sarı-kırmızılı İzmir temsilcisinin en skorer ismi oldu.

RÖVANŞ PEŞİNDE

Taha Altıkardeş, Isaac Solet, Juan Silva, David Tijanic ve Datro Fofana 2'şer, Heliton, Djalma Silva, Malcom Bokele, Koray Günter, Kuryu Matsuki, Ahmet Ildız ve Doğan Erdoğan da birer kez rakip fileleri havalandırdı. Öte yandan Adana Demirspor'u yarın Gürsel Aksel Stadı'nda konuk edecek Göztepe, üç sezon önce rakibine 7-0 yenildiği maçın rövanşını almak istiyor. 2021-22 sezonunun son haftalarında küme düşmesi muhtemel ekiplerden biri olan ve kadrosu dağılma arefesinde olan sarı-kırmızılılar, Adana'da büyük bir hezimete uğramıştı.

SOLET AMELİYAT OLDU

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de sakatlık yaşayan Isaac Solet ameliyat oldu. Ligin 13. hafta mücadelesinde oynanan Beşiktaş maçının 43. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan 23 yaşındaki orta saha oyuncunun sol diz ön çapraz bağ sakatlığı yaşadığı duyurulmuştu. Daha sonra tedavisine başlanan Solet'in başarılı bir ameliyat geçirdiği belirtildi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Isaac Solet'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.