Trabzonspor kaçamadı

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasının açılış maçında Trabzonspor evinde Kasımpaşa'yı konuk etti. 37'de kalesini terk eden Uğurcan çizgiye yakın yerde Da Costa'yı düşürdü. Önce faul veren Zorbay Küçük VAR uyarısıyla pozisyonu izleyip içeride olduğunu tespit edince penaltıyı verdi. 38'de Cafu penaltıyı gole çevirdi ve ilk yarı 0-1 sona erdi. İKINCI yarıya 2 değişiklikle başlayan bordo- mavililer rakip yarı alanda daha etkili oldu. 72'de Visca'nın yerden ortasında Banza'nın yakın mesafeden şutunu Gianniotis harika çıkardı. 74'te Enis topsuz alanda Rodrigues'in müdahalesiyle yerde kaldı. VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen Zorbay Küçük penaltı noktasını gösterdi. 78'de Banza penaltıyı gole çevirdi. 82'de Visca'nın sert ortasında Nwakaeme'nin kafa vuruşunu kaleci Giannoitis içeriden çıkardı ve bordo-mavililer 2-1 öne geçti. 90+1'de Barak'ın ortasında arka direkte Brekalo'nun içeriye çevirdiği topu Da Costa ağlara gönderdi ve karşılaşma 2-2 sona erdi.