Yeni hedefi Avrupa ve dünya şampiyonluğu

Romanya'dakı 24. Balkan Tekvando Şampiyonası kadınlar 57 kiloda altın madalya kazanan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Necat Hepkon Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Hayrunnisa İzmir, "Çok mutluyum, umarım Avrupa ve Dünya şampiyonalarında da bu başarıyı sürdürebilirim." dedi. İzmir, "Şimdi altın madalya aldığım için çok daha mutlu ve gururluyum. Tüm aileme ve ekip arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Çok çalışmıştım. Yıllarca süren bir emeğin karşılığı bu. Çok mutluyum, umarım Avrupa ve Dünya şampiyonalarında da bu başarıyı sürdürebilirim." ifadelerini kullandı. Aslen Batmanlı olduklarını ancak soy isminin İzmir olmasından dolayı farklı tepkiler aldığını aktaran İzmir, şöyle devam etti: "Şaşırıyorlar, hem İzmir'de okuyorum hem soyadım İzmir, 'İzmirli misin?' diyorlar, İzmirli değilim."