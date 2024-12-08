Antalya son nefeste

Trendyol Süper Lig'de Antalyaspor deplasmanda konuk olduğu Konyaspor'la 1-1 berabere kaldı. 15. dakikada Guilherme'nin ortasında, Adil kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-0. Karşılaşmanın ilk yarısı yeşil-beyazlıların 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. 61. dakikada Yusuf Erdoğan başlayan yeşil-beyazlı takımın atağında Pedrinho'nun kaleyi sol çaprazdan gören noktadan şutunda, meşin yuvarlak direkten döndü. 90. dakikada Antalyaspor skora denge getirdi: 1-1. Veysel'in ceza sahasında Ndao'unun müdahalesiyle yerde kaldığı pozisyonda hakem, VAR incelemesinin ardından penaltıya hükmetti. Larsson, kullandığı penaltıda topu ağlara gönderdi. Karşılaşma, 1-1 berabere tamamlandı.