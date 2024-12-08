Bodrum Emre’yi istiyor

Tarihinde ilk kez mücadele ettiği Trendyol Süper Lig'e istediği gibi bir başlangıç yapamayan Sipay Bodrum FK, devre arası transfer döneminde yapacağı hamlelerle rüzgarı tersine çevirmeye çalışacak. Teknik Direktör Volkan Demirel takviye hazırlıklarına başlarken, rotasını Fenerbahçelilere çevirmiş durumda. Cenk Tosun ve Serdar Aziz'in ardından Ege ekibi, sarı-lacivertlilerden Eyüpspor'a sezon başında kiralanan Emre Mor'un peşine düştü. Arda Turan yönetiminde Eyüpspor'da forma şansı bulamayan 27 yaşındaki kanat oyuncusu da ayrılmayı kafasına koydu ve menajerler vasıtasıyla gelecek teklifleri değerlendirmeye başladı.

HATAY DA TAKİPTE

Bir süredir Hatayspor'un ilgilendiği Emre'ye Bodrum FK da talip oldu. Eski hocası Volkan Demirel'in takımına gitmeye sıcak baktığı öğrenilen Emre'nin Hatay'a göre Bodrum'a 1 adım daha yakın olduğu gelen bilgiler arasında. Emre Mor son dönemde eski performansından oldukça uzak kalmıştı. Oyuncunun yeniden eski formunu yakalamayı planladığı ve sürekli oynayacağı bir takıma gitmek istediği ifade edildi.

TAYLAN 3 PUAN YÜZÜ GÖRMEDİ

Sezon başında G.Saray'dan 1 yıllığına kiralanan Taylan Antalyalı, yeşil-beyazlılarla puan sevinci yaşayamadı. 30 yaşındaki ön liberonun sahada olduğu hiçbir maçı Bodrum FK kazanamadı. Sakatlığı sürerken Ege ekibine imza atan futbolcu, 9. haftadaki Ç.Rize maçında ilk kez forma giymişti ve maçı Muğla temsilcisi 1-0'lık skorla kaybetmişti. Ardından 2-0 kaybedilen F.Bahçe mücadelesinde de oyuna sonradan giren Taylan, Volkan Demirel'in takımın başında olduğu son 4 mücadeleye 11'de başladı ve yeşil-beyazlılar bu periyotta 3 yenilgi ve 1 beraberlik aldı.