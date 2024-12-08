Fener’e Kartal pençesi

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş sahasında konuk ettiği Fenerbahçe'yi 1-0 yendi. 10'da savunmanın arkasına atılan pasla buluşan Dzeko'nun şutunda kaleci Mert Günok'u da geçen topu Emirhan çizgiden çıkardı. 29'da Fernandes'in pasında Rafa Silva'nın ceza sahasına girip sağ çaprazdan karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Livakovic meşin yuvarlağı kurtardı. 35. dakikada ceza yayı sol tarafında kazanılan serbest vuruşta Tadic'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarparak dışarı gitti.

TRİBÜNLER TIKLIM TIKLIM

Siyah-beyazlı ekibin, Fenerbahçe'yi konuk ettiği karşılaşma dolu tribünler önünde oynandı. Derbi maçta Beşiktaşlı taraftarlar, tribünlerin tamamına yakınını doldurdu. Öte yandan Fenerbahçe taraftarları da deplasman tribününü doldurdu. Erken saatlerde stat çevresinde toplanan yaklaşık 2 bin Fenerbahçeli taraftar, Tüpraş Stadyumu'na geldi. Daha sonra tribündeki yerini alan taraftarlar, takıma destek verdi.

FERNANDES KIRMIZI KART GÖRDÜ

73'te Oxlade-Chamberlain'in ceza sahası dışı sol çaprazından kale sahasına yerden gönderdiği top, önce Mert Müldür'ün ayağının altına çarpıp, uzak direğin yanından filelerle buluştu: 1-0. 89'da İrfan Can Kahveci'nin sağ çaprazdan ortasında Cenk Tosun, ceza sahası içinde topu Tadic'in önüne indirdi. Bu oyuncunun yerden şutunda kaleci Mert, topu iki hamlede kontrol etti. 90+6. dakikada Gedson Fernandes, hakemin faul kararının ardından topu sert bir şekilde dışarı vurduğu gerekçesiyle ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı. Beşiktaş, derbiyi 1-0 kazandı.

CHAMBERLAİN YİNE SAHNEDE

Siyah-beyazlılara geçen sezon katılan Alex Oxlade Chamberlain dün attığı golle takımına hayat verdi. Son golünü yine geçen sezon 9 Aralık 2023'te iç sahada oynanan ve 3-1 kazanılan Fenerbahçe derbisinde kaydeden deneyimli yıldız, tam 363 gün sonra tekrar sahneye çıktı. İngiliz futbolcu bu sezon görev yaptığı ikinci karşılaşmada gol katkısı verirken, çok kritik bir 3 puanı takımına getirdi.

TAYYİP TALHA DEVAM EDEMEDİ

Beşiktaş'ın 24 yaşındaki stoperi Tayyip Talha Sanuç, Fenerbahçe derbisinde yaşadığı sakatlık sonrasında oyuna devam edemedi. Karşılaşmanın 68. dakikasında sakatlanan 24 yaşındaki savunmacı, arka adalesini tutarken, Tayyip Talha'nın yerine 70'inci dakikada oyuna Zaynutdinov dahil oldu.

SERDAR TOPRAKTEPE

TOPRAKTEPE MUTLU, MOURİNHO ÜZGÜN

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, Fenerbahçe maçından önce oyuncuların sahada savaşmak için söz verdiğini söyleyerek, gerekli mücadeleyi gösterdiklerini ve önemli bir galibiyet elde ettiklerini dile getirdi. Topraktepe, "Bugün kazanmaya ihtiyacımız vardı. Oyuncularıma maçtan önce de söyledim; onlar yetenekli. Bu maçta savaşacağımıza söz verdik. Tüm oyuncularım çok iyi mücadele etti" dedi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ise "Bugün hak edenin kaybettiği bir maç oldu" derken, "Kimse benden üzgün değildir ancak önümüzdeki yol uzun" ifadelerini kullandı.

JOSE MOURİNHO

BERKE ÖZBAY YAZDI...

BEŞİKTAŞ İSTEDİĞİNİ ALDI

Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği kritik randevuda Kara Kartal rakibini 1-0 yenerek hayati bir galibiyet aldı. Mücadelede ilk yarı orta alan mücadelesi şeklinde geçerken, Fenerbahçe zor günler geçiren rakibi karşısında beklenen üstünlüğü kuramadı. Beşiktaş, özellikle orta alanda agresif bir görüntü çizerken, sarı-lacivertliler rakibinin bu görüntüsüne karşılık veremedi. Oyunun hakimiyetini eline alamayan Kanarya, zaman zaman siyah-beyazlıların ani ataklarıyla zorluk yaşadı.

KARTAL'IN PLANI İŞLEDİ

Mücadele boyunca Beşiktaş'ın oyun kurgusu işe yaradı. Teknik sorumlu Serdar Topraktepe'nin planı, Jose Mourinho'nun planına ağır bastı. Savunmayı kalabalık tutan Kara Kartal çabuk ataklarla Fenerbahçe'nin üstüne geldi. Sarı-lacivertliler de sakin kalamayarak ve birçok kez yaptığı top kaybıyla rakibinin ekmeğine yağ sürdü. Siyah-beyazlılar Fener'e nazaran daha istekli, mücadeleci ve organize gözüktü ki aranan gol de 73'te geldi. Sarı-lacivertli oyuncuların kafası adeta maçta değil gibiydi. Şampiyonluk ve zirve isteği hiç hissedilmedi. Kara Kartal da cezayı kesti.

ORGANİZASYON SORUNU

Kaos içindeki Beşiktaş planlanan oyunu sahaya yansıtmayı sürdürerek mutlu sona ulaşırken, F.Bahçe'de ise maç boyunca organizasyon sorunu göze çarptı. Top kayıpları ve yanlış tercihlerle tempoyu yükseltmeyi başaramayan sarı-lacivertlilerde sorumluluk alan da çıkmayınca zirve yolunda her sene olduğu gibi yine kritik bir hata yaptı