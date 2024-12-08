Göztepe çok rahat

FOTOĞRAFLAR: DOĞANCAN BİNGÖL

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Göztepe sahasında konuk ettiği Adana Demirspor'u 3-1 mağlup etti. 13'te kaleci Eren ile karşı karşıya kalan Juan'ın şutu Deniz'den sekti. Tekrar topla buluşan Juan pasını Tijanic'e aktardı. Bu oyuncunun ortasında Romulo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten döndü. 36'da Tijanic'in pasında kaleci Eren ile karşı karşıya kalan Romulo, bomboş durumdaki Juan'a pas verdi. Bu oyuncunun boş kaleye şutunda top yandan dışarı çıktı. 39'da Romulo'nun ceza sahası içinden pasında Juan meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0. 42'de Djalma'nın pasında ceza sahası dışından Romulo'nun sert şutunda top ağlara gitti: 2-0. Mücadelede ilk yarı Göztepe'nin 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

JUAN VAR'A TAKILDI

52'de Göztepe Juan ile üçüncü golü attı ancak hakem Ali Şansalan, VAR'dan gelen tavsiye üzerine pozisyonu izleyip golü faul gerekçesiyle geçersiz saydı. 60'ta Djalma'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Tijanic'in şutunda savunmadan seken top filelere gitti: 3-0. 86'da oluşan karambol sonucu Aymbetov topu önünde bulup şutunu çekti, kaleci Lis gole engel olamadı: 3-1. Göztepe maçtan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

JUAN ÖNCE KAÇIRDI SONRA KENDİNİ AFFETTİRDİ

Müsabakanın 36. dakikasında ani gelişen Göztepe atağında Juan zoru başardı. Romulo'nun pasında boş kaleye meşin yuvarlağı gönderemeyen ve herkesi şok eden Brezilyalı, yaklaşık 3 dakika sonra kendini affettirdi. Juan, 39. dakikada yine Romulo'nun pasında bu kez boş kaleyi ıskalamadı ve takımını öne geçirdi.

TRİBÜNLERDEN TAM DESTEK

Göztepe taraftarı, Adana Demirspor karşısında yine takımlarını yalnız bırakmadı. Müsabakadan önce Güzelyalı'da toplanan 12. adam, maçtan önce tribünleri doldurdu. İlk düdükle birlikte marşlar ve besteler söyleyerek Gürsel Aksel Stadı'nda büyük coşku yaratan sarı-kırmızılılar, karşılaşma boyunca bir dakika olsun susmadı.

SAMBACILAR SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Göztepe'nin forvet hattında görev yapan iki Brezilyalı Romulo ve Juan haftalardır süren sessizliklerini bozdu. Son olarak 28 Eylül'de oynanan Samsunspor maçında ağları sarsan Juan Silva tam 7 maç sonra golle tanışırken, Konyaspor karşılaşmasında ağları sarsan Romulo ise iki hafta sonra gol sevinci yaşadı.

FOFANA SAHAYI SEDYEYLE TERK ETTİ

İzmir temsilcisinde 63. dakikada Juan'ın yerine oyuna dahil olan Datro Fofana sakatlandı. Mücadelenin 66. dakikasında Manev'le girdiği ikili mücadelede kendini yere bırakan Fildişi Sahilli forvet oyuna devam edemedi ve 71. dakikada oyunu sedyeyle terk etti.