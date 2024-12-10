Manisa’ya pivot

Basketbol Süper Ligi'nde 9 maçta 1 galibiyet, 8 mağlubiyetle düşme hattına demir atan Manisa Basket, yabancı kadrosunu pivot Jo Lual-Acuil Jr. ile takviye etti. Hem ligde toparlanmak, hem de Avrupa'da sonuna kadar gitmek isteyen Ege temsilcisi, bu transferle pota altını da güçlendirmiş oldu. Güney Sudan asıllı Avustralyalı olan 30 yaşında ve 2.11 boyundaki Jo Lual-Acuil, kariyerinin büyük bir bölümünde Melbourne United forması giydi. Lual-Acuil, Güney Sudan Milli Takım kadrosunda da yer aldı.

ÜÇÜNCÜ TAKVİYE OLDU

Manisa Basket, yakın zamanda kadrosuna 28 yaşındaki ABD'li oyun kurucu Chris Chiozza'yı katmıştı. Florida Üniversitesi'nden mezun olan ve sırasıyla Houston Rockets, Brooklyn Nets, Washington Wizards ve Golden State Warriors formalarıyla toplamda 101 NBA maçında boy gösteren Chiozza'nın ardından Manisa Basket, ABD'li eski oyuncusu Saben Lee ile tekrar anlaşma sağladı. Yıldız oyuncunun Maccabi Tel Aviv'de umduğunu bulamayınca sözleşmesini feshederek yuvaya dönmesinin ardından Manisa son olarak Lual-Acuil ile takımı daha da güçlendirdi.