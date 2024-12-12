Bodrum’da hedef Rivas

TRENDYOL Süper Lig'de son 7 maçından galibiyet çıkaramayan ve düşme hattının sıcaklığını yakından hisseden Sipay Bodrum FK, devre arası transfer hazırlıklarına devam ediyor. Göreve geldiği 4 maçta rüzgarı tersine çeviremeyen teknik direktör Volkan Demirel, eski öğrencisi Honduraslı Rigoberto Rivas ile ilgileniyor. Akdeniz ekibini çalıştırdığı dönemde İtalyan ekibi Reggina'dan bizzat transfer ettirdiği Rivas'ın, bu sezonu sıkıntılı geçiren Hatayspor'da mutsuz olduğu öğrenildi. Geçen sezon takımın vazgeçilmezlerinden olmasına rağmen bu yıl formasını kaptıran 26 yaşındaki hücum oyuncusunun takım arayışlarına

başladığı gelen bilgiler arasında.

KALEYE TAKVİYE YAPILACAK

Kanatlarda bitirici bir oyuncu arayışında olan Bodrum teknik heyetinin de 1998 doğumlu oyuncuyu transfer listesine eklediği ve Rivas'ın durumunu yakından takip ettiği öğrenildi. Honduraslı futbolcunun devre arasında satış listesine konulması durumunda, Ege ekibinin harekete geçeceği öğrenildi. Muğla temsilcisinin, hücum kanatlarına, stopere ve kaleye transfer yapmak için arayışlarının sürdüğü ifade edildi. Öte yandan yeşilbeyazlılarda ayrılacak oyuncular da netleşmeye başladı. Yeşil-beyazlılarda teknik direktör Volkan Demirel'in Haqi Osman, Gabriel Obekpa, Samet, Cristophe Herelle ve Kenan Özer gibi isimlerle vedalaşabileceği ifade edildi.

'AİLE ORTAMINI BOZMAYACAĞIZ'

SÜPER Lig'de düşme hattından çıkmak isteyen Sipay Bodrum FK'da teknik direktör Volkan Demirel transfer açıklaması yaptı. Demirel, "Tabii ki gelecek arkadaşlarımız olacak. Ama şu oyuncuyu istiyorum, bu oyuncuyu istiyorum değil. Olabilecek oyuncular üzerinde durmayı istiyoruz. Biz takımın eksiğini veya fazlasını zaten söylemiştik gelmeden önce de. Şimdi o bölgelere doğru hareket ediyoruz. Ortamımız burada güzel, inşallah en uygun oyuncuyu buraya getirmeyi düşünüyoruz. Buraya her futbolcuyu da sokmak istemiyorum. Çünkü aile ortamı ve aile düzeni var. Bu düzeni bozmak istemiyorum. İnşallah buraya uygun, bize katkı sağlayacak oyuncuları getireceğiz" dedi. Sivas maçı ile ilgili de konuşan Demirel "Bu maç bizim hedef maçımız. Rakibimiz olan bir takımla oynayacağız. 3 puanı kazanmamız lazım" diye konuştu.