Fenerbahçe, derbi mağlubiyetinin ardından UEFA Avrupa Ligi'nde büyük umutlarla çıktığı Athletic Bilbao karşısında şanssız bir başlangıca imza attı. Sarı-lacivertliler ilk dakikalarında iyi başladığı karşılaşmada Samet'in büyük hatası sonucunda kalesinde golü gördü ve mücadeleye adeta yenik durumda başladı. Yazının girişinde Fenerbahçe şanssız bir başlangıca imza attı desem de, kalan dakikalarda gördük ki, Samet aynı hatayı yapsın ya da yapmasın sonuç değişmeyecekti. Ön alan presiyle rakiplerine zorlu anlar yaşatan İspanyol temsilcisi, Kanarya karşısında çok da agresif bir görüntü sergilemese de bu seviye bile temsilcimize yeterli oldu.

Bilbao, Fenerbahçe'yi oyun kurulumunda önde karşılarken, Mourinho'nun ekibi çıkışlarda yine epey zorlandı.

TARAFTARLAR HAKLI

Sarı-lacivertliler merkezi çok iyi kapatan rakibi karşısında atağa çıkarken genelde kanada gönderilen uzun topları tercih etti ancak rakip savunmayı delici koşuyu yapamadı. Mourinho'nun Fenerbahçe'si 90 dakika boyunca 'Bu ne hal?' dedirtti.

Sarı-lacivertliler geçen onca zamana rağmen hala ne oynadığını, planını, eksik ve güçlü yanlarını çözememiş gibi gözüküyor.

Takımın coşkusu, heyecanı, mücadelesi ve organizasyonu çok ama çok yetersiz. Taraftarların yönetime istifa çağrısı ise çok haklı.

Zira futbolseverler bunca zaman, bunca sene sadece sabretmekle kalmayıp belki de gereğinden fazla bir destek verdi. Ancak alınan sonuçlar ve kaybedilenler ortada.