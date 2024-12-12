Göztepe Hentbol’da Yüzbaşıoğlu gitti

HENTBOL Erkekler 1. Lig ekiplerinden Göztepe Hentbol, Başantrenör Yasin Yüzbaşıoğlu ile yollarının ayrıldığını ve bundan sonra takımın başında yardımcı antrenör Gonca Nahçıvanlı'nın bulunacağını duyurdu. Konuyla ilgili sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "A takım Başantrenörümüz Yasin Yüzbaşıoğlu ile yapılan görüşmeler sonucunda karşılıklı anlaşılarak yollarımız ayrılmıştır. Sezonun geri kalanında başantrenörlük görevini yardımcı antrenörümüz Gonca Nahçıvanlı üstlenecektir" ifadelerine yerildi.