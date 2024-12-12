Taraftarlardan TFF’ye çağrı

NESİNE 3. Lig 1. Grup'ta sezon başından beri merakla beklenen Karşıyaka'nın deplasmanda oynayacağı Bursaspor maçı öncesi iki taraftar grubundan çağrı geldi. Önce ev sahibi yeşil-beyazlıların tribün liderleri, yeşil-kırmızılı futbolseverlerin Bursa'ya davet etti. Bursaspor taraftar grubu Teksas'ın tribün lideri Mehmet Güzelsöz, yaptığı açıklamada, "Bu konu sadece Karşıyaka'yla alakalı bir durum değil. Tüm deplasmana giden taraftar gruplarıyla alakalı. Biz nasıl her yere gitmek istiyorsak tüm taraftar gruplarının da gitmesinden yanayız. Geçen hafta bizim yasağımızı kaldıran İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne ve bu yasağın kalkmasına sebep olan tüm şahıslara teşekkür ediyoruz. Karşıyaka taraftarının da buraya gelmesini istiyoruz" dedi.

Karşıyaka Çarşı tribün lideri Taner Ütükerli de cumartesi günü oynanacak Bursaspor maçında statta olmak istediklerini şu sözlerle ifade etti: "Bursa Valisi'ne ve emniyet müdürlerine sesleniyoruz. Bu hafta oynanacak maçta Karşıyaka taraftarının deplasman yasağını el ele kaldıralım. Bursa tribünlerinin de bizim ev sahibi olduğumuzda takımlarını desteklemesinin önünü şimdiden açalım. Her iki tribünün de sağduyulu bir şekilde takımlarını destekleyeceğine inanıyoruz." Bursaspor yönetimi 14 Aralık Cumartesi günü Karşıyaka ile oynanacak maçın saat değişikliğiyle ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'na yaptığı başvurudan İzmir ekibinin onay vermemesi üzerine olumlu yanıt alamadı. Karşılaşmanın saat 14.00'te oynanacağı kesinleşti.