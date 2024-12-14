Bodrum FK zincir kırdı

FOTOĞRAFLAR: DOĞANCAN BİNGÖL

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Bodrum FK, sahasında konuk ettiği Sivasspor'u 2-0 yenerek tam 7 maç süren galibiyet hasretini sonlandırdı. 8. dakikada rakip yarı alanda topla buluşan Charisis'in ortasında kaleci Sousa, meşin yuvarlağı kontrol etti. 19. dakikada sağ kanattan Gökdeniz'in yerden pasında ceza sahası içinde Üzeyir'in vuruşunda kaleci Ali Şaşal topa hakim oldu. Karşılaşmada ilk yarı golsüz tamamlandı.

DIMITROV FARK YARATTI

49. dakikada Dimitrov'un rakibini geçtikten sonra pasında Seferi'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0. 57. dakikada Uğur'un ortasında savunmadan seken topa arka direkte Murat vurdu ancak direği geçemedi. 70. dakikada Seferi'nin pasında Dimitrov'un şutunu Ali Şaşal Vural çıkardı. 73. dakikada Radakovic'in ceza sahası içinde Gökdeniz'e yaptığı hareket sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. 76. dakikada atışı kullanan Dimitrov farkı ikiye çıkardı: 2-0. Bodrum FK kritik karşılaşmadan 2-0 üstünlükle ayrılarak kötü gidişe son verdi.

YEŞİL-BEYAZLI TARAFTARLAR YİNE YALNIZ BIRAKMADI

Bodrum FK taraftarı, kritik Sivasspor müsabakasında da takımlarını yalnız bırakmadı. 90 dakika boyunca takımı ateşlemek için tezahüratlar yapan 12. adam, soğuğa aldırış etmeden marşlar ve besteler söyledi. Takımı destekleyen yeşil-beyazlı taraftarlar, futbolcular için itici güç oldu.

DEMİREL'DEN 4 DEĞİŞİKLİK

Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, Sivasspor ile oynanan karşılaşmaya son olarak oynanan Samsunspor maçına kıyasla 4 değişiklik ile çıktı. Demirel, Sivas maçında kalede Gökhan Akkan'ın yerine Diogo Sousa'yı, Ajeti'nin yerine Ali Aytemur'u, Pedro Brazao'nun yerine Cenk Şen'i, Dimitrov'un yerine ise Musah Muhammed'i ilk 11'de tercih etti.