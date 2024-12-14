Buruk Aslan

Süper Lig'de 6 puan farkla zirvedeki yerini koruyan Galatasaray, Avrupa Ligi'nde zorlu Malmö deplasmanında aldığı beraberliğe kahroldu. Sarı-kırmızılılar, 1-0 geriye düşmesine rağmen, 2-1'lik üstünlüğü ele geçirdiği maçtan son dakika golüyle bir puanla yetindi. Avrupa Ligi'nde ilk 8 mücadelesi veren Aslan'ın kayıp 2 puanını yanı sıra, defansın sigortası olan stoper Davinson Sanchez'in sakatlanmasıyla da üzüntüsü ikiye katlandı. İsveç'teki zorlu karşılaşmaya Mauro Icardi, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz ve Kaan Ayhan gibi yıldızlarından yoksun çıkan G.Saray'da oyuna devam edemeyen Sanchez'in de sakatlanması korkuttu. Eksikler nedeniyle Malmö'ye karşı kadroda rotasyona gitmek zorunda kalan teknik adam Okan Buruk, Sanchez'in durumu ile ilgili maçın ardından bir açıklama yaptı.

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Okan Buruk'un "Sanchez ayağında ağrı hissetti. Riske etmemek adına oyundan çıkardık" açıklaması yüreklere su serpti. Ancak Kolombiyalı savunmacının durumu yapılacak kontroller sonrası belli olacak. Avrupa'da lig aşamasında 6. maçta 12 puanla 6. sırada yer alan Aslan, bu sonuçla Play-Off'u garantiledi. İlk 8'i hedefleyen sarı-kırmızılılar, kalan haftalarda son sıradaki Dinamo Kiev ile sahasında, Ajax ile de deplasmanda karşı karşıya gelecek.