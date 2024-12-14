Fenerbahçe’de İrfan Can krizi

Fenerbahçe'de sular durmak bilmiyor. Son olarak Atletic Bilbao'ya mağlup olan sarılacivertlilerde takımın önemli isimlerinden olan İrfan Can Kahveci ile teknik direktör Jose Mourinho arasında ipler kopma noktasına geldi. Tecrübeli futbolcunun yeni sözleşme teklifini kabul ettiği yönündeki iddiaların gerçek olmadığı ve İrfan Can'ın devre arasında takımdan ayrılacağı öne sürüldü. Bilbao maçının ardından tecrübeli futbolcuyla ilgili gelen bir sonu üzerine Portekizli teknik adam, "İrfan'ı geliştirmem için sakat olmaması gerekiyor. Son aylarda sakat. İstikrar sağlayamadı. Soru işaretiydi. Riskti" açıklamasında bulunmuştu. Mourinho'nun kendisi hakkında söylediklerinden sonra İrfan Can'ın sözleşme imzalamayı prensip olarak kabul etse bile farklı arayışlara girmek isteyeceği tahmin ediliyor. Avrupa'dan talipleri olan oyuncunun yönetimle görüşüp kendisine devre arasında ayrılmak için izin verilmesini isteyeceği iddia edildi. Bu gelişmelerin ardından sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medya hesaplarından oyuncuya sahip çıktı.