İngilizler Romulo’ya hayran kaldı

Trendyol Süper Lig'de attığı gollerle dikkatleri üzerine toplayan Göztepe'nin Brezilyalı forveti Romulo Cardoso, İngilizler'in ilgisini çekti. Sport Republic şirketinin yönettiği diğer kulüp olan Southampton'da taraftarlar genç oyuncunan attığı gollerden oluşan klipleri paylaşmaya başladı. 'Gözler üzerinde' başlıklı gönderiler yayınlayan Southampton taraftarları, kulübün Romulo'nun transfer edilmesini isteyen yorumlar yaptı.

GEÇEN SEZON GELDİ

Atletico Paranaense'den kiralanan başarılı oyuncunun sezon sonunda 2 milyon 500 bin Euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyor. Öte yandan Romulo Cardoso'nun geçen hafta Adana Demirspor'a attığı uzaktan gol, taraftarların oylamasıyla Süper Lig'de haftanın en güzel golü seçildi. Sarı-kırmızılı takıma geçtiğimiz sezonun devre arasında katılan Brezilyalı golcü, şampiyonlukta başrol oyuncularından biri olmuştu.

10 GOLE KATKI YAPTI

Geçen sezon 13 müsabakada görev yapan 22 yaşındaki futbolcu, 5 gol ve 3 asistlik bir performans göstermişti. Romulo bu sezon da takımın değişilmez isimlerinden olurken, 12 maçın tamamına ilk 11 de başladı. Sambacı, bu müsabakalarda rakip ağlara 6 gol atarken, 4 de asist yaparak 10 gole direkt etki etti.