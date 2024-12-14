İzmir ekipleri zorlu virajda

Nesine 2. Lig'de mücadele eden İzmir ekipleri bugün birbirinden zorlu maçlarda ter dökecek. Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde İskenderunspor'a 2-1 yenilerek ilk iç saha mağlubiyetini alan ve 4 haftalık galibiyet serisi sona eren 3'üncü sıradaki Altınordu zirve yarışında bugün evinde namağlup lider Sarıyer'le kozlarını paylaşacak. Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nda saat 14.00'te başlayacak kritik karşılaşmayı Berkan Çetin yönetecek.

ALTAY KAZANMAK İSTİYOR

Üst üste 2 galibiyet aldıktan sonra geçen hafta deplasmanda Kepezspor'a 3-2 mağlup olan düşme hattındaki Altay bugün evinde Isparta 32 Spor'la karşı karşıya gelecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak 16'ncı hafta mücadelesinde Tolga Akbaba düdük çalacak. Kırmızı Grup'ta ise son olarak deplasmanda Bucaspor 1928'le 1-1 berabere kalıp galibiyet hasretini 4 maça çıkaran ve zirvenin gerisinde kalan Menemen Futbol Kulübü bugün evinde Karacabey Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. Menemen İlçe Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak maçta Kemal Savaş düdük çalacak.