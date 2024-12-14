Kabak tadı verdi

Süper Lig'in 16'ncı haftasında yarın Mersin'de ateş hattında yer alan Hatayspor'a konuk olacak Göztepe, rakibin maça Hakem Atilla Karaoğlan'ın atanması üzerine yaptığı açıklamaya karşılık verdi. Hatayspor cephesi Karaoğlan'ın Antalyaspor ile oynadıkları maçta sonucu etkilediğini ve Göztepe karşılaşmasında adalet görmek istediklerini dile getirdi.

FUTBOL SAHADA OYNANSIN

Göztepe ise maç öncesi Hatayspor'un hakem açıklamasına tepki gösterip, "İlk yarının son haftalarına yaklaşmış olmamıza rağmen her maç öncesinde rakiplerimiz tarafından hakemleri etkilemek amacıyla yapılan açıklamalar artık kabak tadı vermeye başladı. Bu tür söylemlerin Türk futbolunun gelişimine hiçbir katkı sağlamadığı açıkça görülmektedir. Bu açıklamaların ardından aleyhimize verilen kararlar, eşit şartlarda mücadele etmemizi engellemektedir. Artık bu durumun tekrarlanmamasını ve futbolun yalnızca yeşil sahada oynanıp orada sonuçlanmasını istiyoruz" denildi.