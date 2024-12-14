Kaf-Kaf’tan örnek proje

Karşıyaka, Divan Kurulu'nun öncülüğünde örnek bir projeye imza atıyor. Karşıyaka'nın KSK Spor Tarihi Müzesi'nin tanıtımını yaygınlaştırmak ve genç nesillere sporun tarihini anlatmak amacıyla, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan iş birliği protokolü çerçevesinde yeni bir etkinlik başlıyor. Bu kapsamda, haftada iki gün Karşıyaka ilçesindeki ilkokul öğrencileri KSK Spor Tarihi Müzesi'nin konuğu olacak. KSK Divan Kurulu Başkanı Atakan Karakaplan, şu an Mavişehir'de bulunan Karşıyaka Spor Kulübü müzesi için gereken binanın sağlanmasında çok büyük katkılar vermişti. Karşıyaka tarihi için çok önemli bir yer teşkil eden KSK Spor Tarihi Müzesi, şimdi minik misafirlerini de kabul edecek. Kulüp eski başkanlarından Azat Yeşil de bin adet Karşıyaka formasıyla projeye destek verdi. Azat Yeşil'in aldığı Kaf-Kaf formaları da müzeyi ziyaret eden ilkokul öğrencilerine dağıtılacak.