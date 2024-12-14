Manisa nefes aldı

Trendyol 1. Lig'de oynadığı son üç maçtan yenilgiyle ayrılan Manisa FK deplasmanda karşılaştığı Ankaragücü'nü 1-0 yenerek üç maç aradan sonra 3 puanı kaptı. 3'te Cephas'ın pasında Varga'nın şutu kaleyi bulmadı. 21'de Diallo'nun ortasında Muhammed'in topu kontrol ettikten sonraki şutuaz farkla auta gitti. 35'te Ramirez'in pasında Kaan Kanak'ın şutunu son anda Ertaç çeldi. 52'de Alper'in ortasında Mahmut'un kafa vuruşu yandan auta gitti. 72'de Cephas'ın pasında Mesut'un sert şutunu Alperen kurtardı. 76'da Muhammed'in pasında Osuji meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1. 80'de Osuji'nin ceza sahası dışı sol çaprazından sert şutunu kaleci Ertaç çeldi. 87'de Efkan'ın şutunda meşin yuvarlak direğin dibinden dışarı gitti. Manisa FK mücadeleden 1-0 üstünlükle ayrıldı.