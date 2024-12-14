Potada derbi ateşi

Basketbol Süper Ligi'ndeki İzmir derbisinde bugün Aliağa Petkim ve Karşıyaka karşı karşıya gelecek. Enka Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 18.00'de start alacak. Ligde kötü gidişe son vermeye çalışan Petkim ile zirve mücadelesi vermesine rağmen mali sıkıntıları nedeniyle sıkıntılı olan KSK'nin mücadelesi nefesleri kesecek. Ligde son 4 maçını kaybeden ev sahibi Aliağa, 3 galibiyetle alt sıralarda kaldı. Ligde üst üste 5 galibiyet alıp 9 haftada 7 galibiyetle dördüncü sırada olan Karşıyaka ise bu sezon ana sponsorunu kaybetmesiyle patlayan maaş krizlerinin ardından hafta içinde FIBA yaptırımıyla da sarsılmıştı. FIBA tarafından askıya alınan Webb, Jefferson ve McDermott'un lisanslarının yeniden aktif hale gelmesi için Yaşar Ailesi'nden ödeme sözü alındığı öğrenildi.