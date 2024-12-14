Serdal Adalı reçeteyi sundu

Beşiktaş Kulübü'nün 29 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulunda başkan adayı olduğunu açıklayan Serdal Adalı İstanbul'da bir otelde basın toplantısı düzenledi. Beşiktaş'ın itibarına verilen zararın para ile telafi edilmeyeceğini söyleyen Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı, "Önceliğimiz son 1 ay içerisinde zarar gören itibarımızı kendi içimizde onararak Beşiktaş'ı özünü döndürmek olacak. Ekonomik olarak süreklilik arz eden bir programı hayata geçirerek sezonluk ve anlık kararlardan uzak duracağız. Sürdürülebilir bir başarı sağlayacağız. İtibar, birliktelik, ekonomik bağımsızlık ve sürdürülebilir bir sportif başarı bizim önceliklerimiz olacak" dedi.

TOPRAKTEPE İLE DEVAM

Geçmiş dönemde başkanlık yapan Yıldırım Demirören, Fikret Orman, Ahmet Nur Çebi ve camianın tüm ileri gelenleriyle bir araya gelinmesi gerektiğini belirten Adalı, başkan seçilmesi durumunda teknik direktör değişikliği düşünmediğini de dile getirdi. Adalı, "Mayıs ayına kadar Serdar Topraktepe ile devam edeceğiz. Kendisiyle de konuşacağım" ifadelerini kullandı.