Tamam mı? Devam mı?

Üçüncü Lig'de mücadele eden Ege ekipleri bugün birbirinden zorlu maçlara çıkıyor. Türk futbolunun en köklü kulüplerinden Karşıyaka ile Bursaspor, bugün liglerde 18 yıl sonra ilk kez rakip olacak. 1. Grup'ta şampiyonluk yarışı veren iki ekip Bursa'da karşılaşacak. Bursa Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'ndaki ilk yarının son maçı saat 14.00'te başlayacak. Mücadeleyi Emre Kaan Çalışkan yönetecek. Ligde ilk haftalarda Bursaspor'la kıyasıya bir zirve yarışı veren Karşıyaka, ilk 8 haftayı üst üste 7 galibiyetle namağlup lider geçtikten sonra son 6 maçta sadece bir galibiyet alarak 1 galibiyet alarak zirvedeki yeşil-beyazlılarıntam 11 puan gerisine düştü.

KSK'DE İKİ ÖNEMLİ EKSİK VAR

Son 4 maçtır kazanamayan Kaf-Kaf, zorlu deplasmandan zaferle ayrılıp yeniden zirve yarışına ortak olmak istiyor. Karşıyaka'da son 3 maçta cezası ve kadro dışı olması nedeniyle forma giyemeyen Hakan Barış, Bursaspor deplasmanı kafilesine dahil edildi. İzin verilen kaptanlar Cenk Ahmet ve Onur Akbay da bugün olmayacak. Aynı grupta günün diğer maçında Kuşadasıspor, 23 Elazığ'ı; Üçüncü Grup'ta ise Aliağa Futbol Kulübü Mustafakemalpaşa'yı konuk edecek. 4. Grup'ta yine bugoynanacak İzmir Çoruhlu-Turgutlu derbisi nefesleri kesecek. Tüm karşılaşmalar 14.00'te başlayacak.