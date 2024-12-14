Üçüncü Lig’de cumartesi ateşi

3. Lig'de Ege ekipleri bugün birbirinden zorlu maçlara çıkıyor. Türk futbolunun en köklü kulüplerinden Karşıyaka ile Bursaspor, bugün liglerde 18 yıl sonra ilk kez rakip olacak. 1. Grup'ta şampiyonluk yarışı veren iki ekip karşılaşacak. Bursa Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'ndaki ilk yarının son maçı saat 14.00'te başlayacak. Mücadeleyi Emre Kaan Çalışkan yönetecek. Zirvedeki yeşil-beyazlıların 11 puan gerisine düştü. Son 4 maçtır kazanamayan Kaf- Kaf, zorlu deplasmandan zaferle ayrılıp yeniden zirve yarışına ortak olmak istiyor. Aynı grupta günün diğer maçında Kuşadasıspor, 23 Elazığspor'u; 3. Grup'ta Aliağa FK Mustafakemalpaşa'yı konuk edecek. 4. Grup'ta İzmir Çoruhlu- Turgutlu derbisi nefesleri kesecek. Tüm karşılaşmalar saat 14.00'te başlayacak.