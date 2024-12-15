Altay yine kayıp

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta düşme hattından kurtulma mücadelesi veren Altay evinde Isparta 32 Spor'a 2-0 kaybederek üst üste 2. yenilgisini aldı. Karşılaşmaya siyahbeyazlılar, 14. dakikada Altay'da Ali'nin sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruş orta şut karışımı şekilde kale direğinin dibinden auta gitti. 31'de gelişen Isparta atağında Caner'in ara pasında Kubilay kaleci ile karşı karşıya kaldı, Altay kalecisi hızlı davranıp topu tehlikeli bölgeden uçarak uzaklaştırdı. 38'de Ispartaspor'da Kaan'ın soldan kullandığı kornerde Altay defansından seken topta Caner ayağıyla dokunarak golü attı: 0-1. İlk yarı bu skorla tamamlandı.
İKİNCİ YARI FARK İKİYE ÇIKTI
2. yarıda ev sahibi siyah-beyazlıların gardı iyice düştü. Mücadelenin 72. dakikasında Muhlis'in sol taraftan kullandığı korner atışında Gürkan kale önünde kafayla fileleri havalandırarak Isparta'yı iki farklı öne geçirdi: 0-2. Altay'ın rakibinden puan alma çabaları sonuç vermedi.
TARAFTARLARDAN İSTİFA ÇAĞRISI
Altay taraftarları, 2-0'lık Isparta yenilginin faturasını yönetime çıkardı. Siyah-beyazlılar, Mustafa Denizli Stadı'nda rakip Isparta'nın 72. dakikada gelen ikinci golü sonrası protestoya başladı. Tribünler başkan Süleyman Özkaral'a tezahüratlarla istifa çağrısında bulundu. Maçın ardından da tepkiler devam ederken maraton tribününde bulunan taraftarlar futbolcuları çağırıp uyarılarda bulundu. Kepezspor yenilgisinin ardından Isparta'ya da kaybeden Altay, 11 puanla düşme hattında kaldı.
FOTOĞRAF: LEVENT ARIÖZ