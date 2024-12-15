Altınordu pes etmedi

Nesine İkinci Lig Beyaz Grup'ta zirveyi hedefleyen Altınordu, 16'ncı haftada konuk ettiği lider Sarıyer'le 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ilk yarısı karşılıklı ataklarla geçilirken, her iki takımda skorda dengeyi bozamadı. İlk devre golsüz eşitlikle sona erdi. Karşılaşmanın 53. dakikasında konuk ekip Sarıyer 1-0 öne geçti. Bu dakikada Onur Eriş, Altınordu savunmasının hatasından yararlanarak ağları havalandırdı: 0-1. Bu golden sonra rakip kalede baskısını artıran Altınordu, beraberliği sağladı. 77. dakikada Sami Satılmış attığı golle skora yeniden dengeyi getirdi: 1-1. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca müsabaka berabere sona erdi: 1-1. Bu sonuçla kırmızı-lacivertli İzmir temsilcisi 32 puana ulaşırken, namağlup ünvanını sürdüren Sarıyer ise puanını 38 puanla zirvedeki yerini korudu.