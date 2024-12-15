Aydın’ın Sultanları gülmeyi unuttu

Vodafone Voleybol Sultanlar Ligi 13. haftasında geçen hafta sahasında Bahçelievler Belediyespor'a 3-0 mağlup olan Aydın Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Fenerbahçe'ye de mağlup oldu: 3-1. Aydın ekibi üst üste ikinci yenilgisini aldı. Müsabakaya iyi başlayan mavi-beyazlılar, çekişmeli geçen seti 25-21 kazandı: 0-1. İkinci sette toparlanan ev sahibi takım, oyunu domine etti ve 25-16 ile skoru eşitledi: 1-1. Üçüncü sette de sarı-lacivertlilerin üstünlüğü vardı. Fenerbahçe bu seti de 25-18 alarak 2-1 öne geçti. Üçüncü sette Aydın'ın Sultanları maça ortak olmak için elinden geleni yapsa da güçlü rakibi karşısında varlık gösteremedi. Fenerbahçe seti 25-15 maçı da 3-1 kazandı.